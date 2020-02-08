https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Селим Бенсаад родился в семье Хосина Бенсаада и внучки Сталина Галины Джугашвили. Неожиданно 48-летний слабослышащий Селим исчез и не выходит на связь уже несколько месяцев.

Последний раз видел его 13 сентября, когда улетал в Алжир. Вернулся домой 23 ноября. Квартира пустая, лежат неоплаченные счета. Набрал сыну — номер выключен, у его супруги Наташи тоже, — рассказал StarHit 77-летний Хосин.

Отец подчеркнул, что при этом исчезли и некоторые личные вещи Селима: его картины, семейный архив фотографий. Подруга семьи Лана Паршина предполагает, что к исчезновению могут быть причастны «чёрные риелторы», которые уже четыре раза пытались обмануть мужчину, чтобы завладеть его квартирой в центре Москвы. Также она подозревает и жену Селима Наталью, которую семья отказывалась прописывать в столице, несмотря на то что они уже 15 лет жили вместе. Есть и третье предположение — секта, в которой состояла Наталья.

В полиции заявление Хосина не приняли, так как в соцсетях была обнаружена страница Селима, на которой появляются новые фото, но почему-то никто не отвечает на сообщения. Бенсаад надеется, что Селим жив, и просит его выйти на связь.

Как писал NEWS.ru, 14 декабря сотрудники правоохранительных органов нашли живыми 46-летнюю Назель Мусаелян и её шестилетнего сына, которые 9 декабря ушли из дома. Поисками занимались следователи совместно с сотрудниками МВД. Исходя из предварительной информации, в отношении Мусаелян и ребёнка за время с момента их исчезновения не совершалось никаких преступлений. Обстоятельства произошедшего правоохранители будут выяснять в ходе допроса.