https://static.news.ru/photo/3f44c116-1e4a-11ea-9cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли живыми 46-летнюю Назель Мусаелян и её шестилетнего сына, которые 9 декабря ушли из дома и с тех пор не возвращались. Об этом сообщили представители регионального управления СКР.

Поисками занимались следователи совместно с сотрудниками МВД. Исходя из предварительной информации, в отношении Мусаелян и ребёнка за время с момента их исчезновения не совершалось никаких преступлений.

Обстоятельства произошедшего правоохранители будут выяснять в ходе допроса, сообщается на сайте регионального СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что органы Следственного комитета России по Ставропольскому краю устанавливали местонахождение 46-летней Назели Мусаелян и её шестилетнего сына, которые 9 декабря ушли из дома и не вернулись. Для этого проводились все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.