Путин заявил, что Запад замалчивает обстрелы Донецка

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики предпочитают молчать об обстрелах жилых кварталов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Как подчеркнул президент во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, западные СМИ тоже не пишут об этом.

Никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают, — заявил Путин.

Пушилин добавил, что наблюдает подобную систему двойных стандартов с 2014 года.

Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, ключевым по-прежнему является вопрос обеспечения безопасности жителей этого региона, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Леонидом Пасечником. Глава государства также обсудил с главой ЛНР вопросы социальной сферы и здравоохранения региона.

Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) получил повреждения в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Данных о пострадавших нет. На месте работали сотрудники Следственного комитета РФ. По предварительным данным, при обстреле украинские войска использовали более мощные словацкие снаряды для реактивной системы залпового огня.