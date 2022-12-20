При обстреле поврежден офис Красного Креста в Донецке

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) получил повреждения в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Данных о пострадавших нет.

Повреждения получил офис МККК по улице Капитана Ратникова. Фасад здания и остекление побиты осколками от снаряда, который разорвался на территории офиса, — пояснили в СЦКК.

На месте работали сотрудники Следственного комитета РФ. По предварительным данным, при обстреле украинские войска использовали более мощные словацкие снаряды для реактивной системы залпового огня.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из реактивных систем залпового огня «Град».