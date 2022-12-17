В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 10 ракет по центру Донецка СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 ракет по центру Донецка

Фото: МО Украины

Украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из реактивных систем залпового огня «Град».

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:00 — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 10 ракет из РСО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 08:09 ведомство зафиксировало пуск пяти снарядов калибром 155 мм по Кировскому и Ленинскому районам Донецка. Как утверждают авторы, обстрелы производились из населенного пункта Красногоровка.

15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что город подвергся самому мощному обстрелу ВСУ с 2014 года. По его словам, по городу было выпущено 40 ракет из установок «Град». По данным военкора Семена Пегова, удар по Донецку ВСУ нанесли с помощью натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир». Эти комплексы превосходят «Град» по пробивной способности и разрушительной силе, отметил он. В результате обстрелов погиб один человек. Число пострадавших составило девять человек.