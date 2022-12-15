Один человек погиб при обстреле Донецка Штаб теробороны ДНР: один человек погиб при обстреле Донецка

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

В результате обстрелов Донецка украинскими военными погиб один человек, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ пострадали девять человек, в том числе один ребенок.

В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять мирных жителей, еще один человек погиб, — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил что Донецк подвергся самому мощному обстрелу ВСУ с 2014 года. По его словам, по городу было выпущено 40 ракет из установок «Град». По данным военкора Семена Пегова, удар по Донецку ВСУ нанесли с помощью натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир». Эти комплексы превосходят «Град» по пробивной способности и разрушительной силе, отметил он.

Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, всего за сутки украинские военные выпустили по территории республики 225 различных боеприпасов. Как уточнил Кулемзин, снаряды попали в здание больницы Донецкого научно-технического университета, в купол Преображенского собора и в салон красоты. Кроме того, очевидцы сообщили о возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Во многих соседних зданиях были выбиты стекла.