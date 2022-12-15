Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

До девяти человек возросло число пострадавших в результате ударов, нанесенных украинской армией по Донецку утром 15 декабря, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. Ранее было известно о пяти пострадавших.

В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения 9 человек, включая ребенка 2012 года рождения, — говорится в сообщении штаба.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, заявил о шести пострадавших. При этом он сослался на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации СЦКК, в результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 г. р., мужчина 1989 г. р., женщины 1961, 1967, 1990 г. р. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются, — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее Кулемзин отметил, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу ВСУ с 2014 года. По его словам, по городу было выпущено 40 ракет из установок «Град». По данным военкора Семена Пегова, удар по Донецку ВСУ нанесли с помощью натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир». Эти комплексы превосходят «Град» по пробивной способности и разрушительной силе.