В ДНР сообщили, что Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу Мэр Кулемзин: Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Утром 15 декабря Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ выпустили 40 ракет из установок «Град».

Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», — написал градоначальник.

Он уточнил, что под удары ВСУ попали пересечение проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, Школьный бульвар, улица Набережная, бульвар Шевченко. Есть прямые попадания по многоэтажным домам, возгорания и задымления, в одном из детских садов выбиты стекла и двери.

Слова мэра о самом сильном обстреле города подтвердила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Наталья Шуткина.

На текущий момент это самое массовое одновременное применение РСЗО по городской застройке центра Донецка <...>, обстрелы продолжаются уже третью неделю, с 27 ноября, однако до этого противник применял ограниченные пакеты в 6-8 ракет, — сказала она ТАСС.

Шуткина добавила, что в центре города густая застройка, поэтому повреждений в результате обстрела немало. Ведется работу по их уточнению.

11 декабря Кулемзин сообщал о обстреле Киевского района Донецка. Тогда в результате атаки выбиты стекла в жилых домах, а также повреждены автомобили и торговые точки. один из снарядов прилетел на остановку общественного транспорта перед Шахтерской площадью.