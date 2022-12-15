WarGonzo: удар по Донецку был нанесен из чешских РСЗО «Вампир»

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что украинские войска нанесли удар по Донецку утром 15 декабря не из «Градов», а из натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир» (Vampire). По его словам, эти РСЗО превосходят «Грады» по пробивной способности и разрушительной силе.

Несмотря на то что боевые машины имеют много общего — калибр, тип пусковой установки и так далее, пробитые бетонные стены, большие воронки от попаданий — следствие улучшенных ТТХ этой реактивной установки, — говорится в сообщении.

Пегов добавил, что за счет своей платформы чешская РСЗО «Вампир» отличается особой мобильностью и повышенной проходимостью.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город подвергся самому мощному обстрелу ВСУ с 2014 года. По его словам, украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО «Град». В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Спасатели извлекают людей из-под завалов.