Путин оценил ситуацию в ЛНР как весьма сложную Путин: ситуация в ЛНР сложная, вопрос обеспечения безопасности жителей является ключевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, ключевым по-прежнему является вопрос обеспечения безопасности жителей этого региона, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Леонидом Пасечником. Глава государства также обсудил с главой ЛНР вопросы социальной сферы и здравоохранения региона. Их диалог опубликован в текстовой версии на сайте Кремля.

Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остаётся весьма сложной и прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей, — сказал президент во время встречи с Пасечником.

20 декабря Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого президент наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга». Военкор ранее снял документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта.