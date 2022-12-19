Праправнук Сталина призвал эксгумировать останки экс-главы СССР Праправнук Сталина Бенсаад призвал эксгумировать останки экс-главы СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праправнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад, комментируя предложение партии «Коммунисты России» перенести останки его прадеда в Мавзолей, заявил, что выступает в поддержку эксгумации, но с иной целью — провести их ДНК-тест, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, это помогло бы разоблачить самозванцев, выдающих себя за потомков советского лидера, и пытающихся заработать на этом деньги. При этом он напомнил, что сам Сталин хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Надеждой Аллилуевой на Новодевичьем кладбище.

Я не боюсь, что в случае проведения ДНК-теста объявятся еще какие-то праправнуки Сталина <...> Главной задачей считаю разоблачить самозванцев, которые представляются потомками Сталина. Сегодня они посещают мероприятия, а завтра не исключено, что начнут распространять небылицы, чтобы заработать деньги на этом, — сказал Бенсаад.

Потомок Сталина добавил, что говорил о важности эксгумации останков своего предка еще в 2021 году. Издание уточнило, что биограф семьи Сталиных Лана Паршина также заявляла о такой необходимости. По ее мнению, у Кремлевской стены мог быть похоронен другой человек. Помимо того, эксгумация помогла бы избавиться от сомнений насчет версии об отравлении или убийстве Сталина.

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович ранее предложил вернуть останки бывшего главы СССР Иосифа Сталина в мавзолей. Он объяснил инициативу тем, что «большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы».