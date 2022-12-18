«Коммунисты России» предложили вернуть останки Сталина в мавзолей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил вернуть останки бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина. Он объяснил инициативу тем, что «большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы», передает РИА Новости.

Малинкович также рассказал, как это должно произойти. Перенос останков Сталина в мавзолей, считает политик, надо провести «в торжественной обстановке с участием государственного руководства». Малинкович также предложил вести с мероприятия «трансляцию церемонии на всю страну».

Весной депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что тело Владимира Ленина не захоронят в ближайшее десятилетие, так как в России осталось много людей, которые положительно относятся к вождю пролетариата.

Ранее директор частной школы в Набережных Челнах Максим Евтешин, на территории которой решили установить скульптуру Сталина, призвал учеников вдохновляться и превзойти достижения сталинской эпохи. Руководитель учебного заведения напомнил, что в этот временной отрезок Советский Союз был передовым с точки зрения технологий государством, в котором было бесплатное образование и медицина.