В ЛДПР объяснили, почему Ленина не захоронят в ближайшее десятилетие

Памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина

Тело Владимира Ленина не захоронят в ближайшее десятилетие, так как в России осталось много людей, которые положительно относятся к вождю пролетариата, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Вместе с этим он подчеркнул, что нахождение тела Ленина на Красной площади неуместно и неуважительно, пишет Lenta.ru

На Красной площади, где стоит прекрасный магазин ГУМ, часто проводятся ярмарки, на каждый Новый год ставят каток, проводят спортивные турниры, например по кёрлингу. Хорошее, положительное, позитивное настроение, все гуляют. Но это же элементарное неуважение к Владимиру Ильичу, что он там находится. Всё это в одном месте, мне кажется, не совсем правильно, — заметил Власов.

Он напомнил, что позиция ЛДПР, которую представлял покойный Владимир Жириновский, заключается в изменении законопроекта о погребальном деле Ленина. По словам Власова, есть конкретное завещание вождя, в котором ясно говорится, где его нужно захоронить. Он считает, что Ленин будет захоронен тогда, когда уйдёт поколение россиян, «которые жили и родились с его именем в голове».

Ранее ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский заявил, что Владимира Ленина невозможно забыть, потому что он вошёл в мировую историю. Накануне ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 29% россиян считает, что Ленина через 40–50 лет будут вспоминать только историки, треть (32%) ответила, что его будут помнить как основателя Советского государства, а чуть больше четверти (26%) — как вождя, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся.