Худрука цирка Никулина заподозрили в получении иностранного финансирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Никулин

Художественного руководителя Московского цирка имени Никулина Максима Никулина попросили проверить на получение иностранного финансирования после поездки на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, передает Telegram-канал SHOT. Письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Сам Никулин в разговоре с журналистами сказал, что поездка была связана исключительно с работой.

Для всех, чья жизнь связана с цирком, это необходимость. Для нас любой цирковой фестиваль — это своего рода биржа. Это новые тенденции, новые направления, новые имена, —заметил худрук цирка.

Бородин в свою очередь также призвал проверить Никулина на наличие второго гражданства. Он упирает на то, что в Монако по закону нельзя иметь паспорт другой страны. Поэтому он и задался вопросом о том, гражданином какого государства является Никулин. Дело в том, что цирк в Монако на фоне СВО отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на помощь артистам из Украины. При этом Никулин, как подчеркивает канал, прибыл на фестиваль в Монте-Карло «как почетный гость».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на признаки содействия терроризму и дискредитации ВС РФ.

Поводом для заявления стало одно из прошлогодних интервью Гребенщикова, в котором он заявил об отправке денег ВСУ и раскритиковал действия России.