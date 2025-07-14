Хрустящие малосольные огурцы за 2 часа: рецепт вкуснятины на литровую банку

Малосольные огурцы по этому рецепту получаются невероятно хрустящими, с ярким свежим вкусом и тонким ароматом чеснока, укропа и специй. Они в меру соленые, с легкой кислинкой и пикантной остротой — идеальная закуска к любому блюду!

Рецепт вкуснятины на литровую банку: возьмите 1 кг небольших огурцов, тщательно промойте их и обрежьте кончики, слишком большие огурцы разрежьте. Уложите в банку, добавив 3–4 зубчика чеснока, пучок укропа, 5–7 горошин черного перца и 1 ст. л. соли. Залейте холодной кипяченой водой так, чтобы она полностью покрывала огурцы, закройте крышкой и хорошо встряхните. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Все, можно есть!

Храните огурцы в холодильнике. Они будут хрустящими, ароматными и невероятно вкусными! Попробуйте этот простой рецепт — и такие огурцы станут вашей любимой летней закуской!

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