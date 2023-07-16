Хирург рассказал, в каких случаях молоко опасно для человека Хирург Умнов: молоко опасно в больших количествах и при наличии аллергии на его компоненты

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Молоко богато белками, кальцием и другими питательными веществами, оно идеально для быстрого роста и развития организма, но его употребление лучше нормировать, особенно во взрослом возрасте, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Врач рекомендовал пить не больше двух стаканов молока в день, чтобы не навредить здоровью.

Избыточное потребление лактозы (молочного сахара) часто приводит к набору веса. Кроме того, с возрастом у человека уменьшается количество фермента лактаза, расщепляющего лактозу. В этом случае кишечные бактерии производят избыточное количество метана, что ведет к вздутию живота, диарее, болям в животе и рвоте. Избыточные молочные жиры могут повысить содержание в крови липопротеинов низкой плотности, способствуя появлению или прогрессированию атеросклероза сосудов и сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказал Умнов.

Молоко нельзя пить людям с аллергией на его компоненты, предупредил специалист. По его словам, молочные белки глобулин и казеин могут повреждать кишечный эпителий, что ведет к хроническим воспалениям кишечника и задержке воды в организме. А если иммунная система воспринимает эти белки как чужеродные, возможны аллергические состояния — крапивница, кожный зуд, отек горла и даже анафилактический шок.

Кроме того, Умнов отметил, что молоко является основным источником витамина D, который уменьшает риск развития рака простаты и груди, участвуя в регуляции роста клеток. Но избыточное количество витамина D вредит организму, увеличивая риск развития рака поджелудочной железы, указал он. Избыток кальция, которого немало в молоке, тоже способно навредить.

Кальций, как мы знаем, укрепляет кости. Но без оптимального сочетания с фосфором, магнием, витаминами D и K он способен накапливаться в сосудах, приводя к кальцинозу, артериальной гипертензии, недостаточности поступления артериальной крови, а в редких случаях — даже к инфаркту и инсульту. Избыток кальция может также вызывать запоры и мочекаменную болезнь — из-за отложения солей в почках. А накопление кальция в виде камней в поджелудочной железе способно привести к воспалению и в ряде случаев к злокачественному перерождению этого органа. Правда, одной молочной диеты для наступления таких серьезных последствий обычно недостаточно, значительную роль здесь играет избыточный прием добавок кальция, — отметил врач.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что маргарин, вопреки распространенным убеждениям, является не более вредным продуктом, чем сливочное масло. По словам специалиста, маргарин из растительных масел в том числе подходит для профилактики ряда сердечно-сосудистых заболеваний.