Диетолог раскрыл пользу маргарина Диетолог Кабанов назвал профилактику болезней сердца пользой маргарина

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Маргарин вопреки распространенным убеждениям не является более вредным продуктом, чем сливочное масло, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что маргарин из растительных масел подходит для профилактики ряда сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Во-первых, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, которые современная медицина рекомендует ограничивать. Во-вторых, произведенный из растительных масел, маргарин содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина, являются профилактикой ряда ССЗ, — пояснил диетолог.

Он уточнил, что производство маргарина изменилось. Если раньше для этого использовалось отверждение растительных масел, из-за чего образовывались трансизомеры жирных кислот, то сейчас технологии позволяют снизить количество вредных веществ до двух процентов. При этом в сливочном масле количество трансизомеров может достигать восьми процентов, так как они являются природными и с ними еще не научились справляться.

Диетолог добавил, что сладости на основе маргарина не представляют серьезной опасности, а содержание в них большого количества трансжиров является мифом. При этом Кабанов заключил, что употреблять сливочное масло также можно, но соблюдая меру.

Врач Владислав Мирзонов ранее рассказал, что в «большую восьмерку» пищевых аллергенов входят коровье молоко, куриное яйцо, соя, орехи, пшеница, рыба и морепродукты. Медик отметил, что беременным и кормящим женщинам стоит исключить из рациона землянику и мед.