Россиянам назвали «большую восьмерку» пищевых аллергенов Главврач Химкинской больницы Мирзонов: в «большую восьмерку» пищевых аллергенов входят молоко, яйца, арахис и рыба

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Главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов рассказал NEWS.ru, что в «большую восьмерку» пищевых аллергенов входят коровье молоко, куриное яйцо, соя, арахис и другие орехи, пшеница, рыба и другие морепродукты. Медик отметил, что кроме упомянутых продуктов беременным и кормящим женщинам стоит исключить из рациона землянику и мед, особенно при наличии соответствующей аллергией.

В «большую восьмёрку» пищевых аллергенов входят: коровье молоко, куриное яйцо, соя, арахис, пшеница, орехи, морепродукты и рыба. Их, а также землянику, мед и ещё ряд продуктов следует исключить из рациона беременной и кормящей женщине с отягощённым семейным аллергическим анамнезом, — подчеркнул Мирзонов.

По его словам, для лечения и вторичной профилактики следует принимать в том числе антигистаминные препараты и глюкокортикостероиды, а также избегать контакта с аллергеном и проводить иммунотерапию.

Профилактикой аллергии, в первую очередь, является здоровый образ жизни — рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и снижение стресса. Этого очень важно придерживаться беременной женщине, особенно, если у нее или отца ребенка есть аллергия, — резюмировал Мирзонов.

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