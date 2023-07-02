Россиян предупредили об опасности детских игрушек «Известия»: поддельные игрушки могут оказаться переносчиками инфекционных заболеваний

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Глава микробиологической лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина сообщила, что несоблюдение ряда обязательных условий при производстве детских игрушек может привести к тому, что товар станет переносчиком инфекционных заболеваний. По ее словам, которые приводят «Известия», с этой точки зрения наибольшую опасность могут нести мягкие игрушки.

Некоторые факторы могут привести к <...> возникновению пищевых инфекций и отравлений. Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены. Особенно быстро этому подвергаются мягкие игрушки, — отметила микробиолог.

По мнению эксперта, некоторые производители с целью сэкономить меняют свойства и качество готовой продукции, применяя вредные добавки. Опасные ферменты, как правило, используют при изготовители резиновых уточек, пупсов и других эластичных игрушек. Токсичные соединения могут легко попасть в организм ребенка, потому важно покупать самым маленьким детям только сертифицированные игрушки.

Ранее педиатр Юлия Бережанская сообщила, что игрушки «Хагги Вагги» могут спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка с повышенной восприимчивостью к химикатам или с аллергией. Она объяснила, что такую реакцию может вызывать фенол, превышенное содержание которого ранее в этих игрушках обнаружили специалисты Роскачества.