Хирург объяснил быструю выписку Ефремова из больницы

https://static.news.ru/photo/4e5670f4-defd-11ea-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Быстрая выписка актёра Михаила Ефремова из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на инсульт, может объясняться лёгким течением болезни. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили.

Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжёлое исходное положение, — сказал он телеканалу «360».

По словам эксперта, при быстром восстановлении суженной артерии пациент может быть выписан уже через день. Однако в более серьёзных случаях госпитализация может затянуться и на месяц. Сужение и перекрытие сосудов могут привести к последствиям, которые потребуют длительного лечения.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд смягчить условия пребывания артиста под домашним арестом и разрешить ему прогулки по часу в день. По словам юриста, актёру это необходимо в связи с состоянием его здоровья.