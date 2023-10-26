Хеллоуин против Тыквенного спаса: битва мертвых или глупая шутка?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

27 октября в ижевской школе № 16 отпразднуют Тыквенный спас вместо Хеллоуина. Такое же решение приняли и в селе Большая Качка Елабужского района Татарстана, но, правда, вскоре отказались от этой затеи — по словам организаторов, название нового праздника «некорректно по отношению к верующим». Существовал ли Тыквенный спас на самом деле, в чем причина появления такого праздника в РФ, почему он возник именно сейчас, станет ли он популярным у россиян, рассуждает фольклорист, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров.

Шутка, которая стала мемом

— Про Хеллоуин часто рассказывают всякие страшилки, например, что дети ходят по домам, просят конфеты, а люди им дают сладости, начиненные стеклами. Существует такая городская легенда. Еще многие считают, что в этот день по улицам бродит всякая нечисть. Видимо Тыквенный спас — это попытка откреститься от всех ужасов, мертвецов и попытаться сделать его праздником более добрым, хорошим, симпатичным и с православным оттенком.

На самом деле такого праздника никогда не существовало. Он вовсе не славянский, как пишут сейчас в интернете. И никакой не православный. От этого нового праздника открещивается и православная церковь. Конечно, ведь она тут совершенно ни при чем. Это просто шутка, которая завирусилась в интернете и стала мемом. Но Тыквенный спас никогда не станет в один ряд с Ореховым Спасом, Медовым, Яблочным. Просто когда-то кто-то в интервью ляпнул, что в России надо праздновать не Хеллоуин, а Тыквенный спас, и некоторые люди восприняли это всерьез.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Праздник со «скрепным» оттенком, о котором все забудут

— На мой взгляд, Тыквенный спас — это всего лишь попытка адаптировать зарубежный Хеллоуин к современным российским реалиям и при этом придать ему душеспасительный и «скрепный» оттенок. Но вряд ли этот выдуманный праздник сможет войти в жизнь россиян и стать какой-то повсеместной популярной традицией. Это ведь не канонический праздник. С какой стати людям его отмечать, кроме как ради возможности пошутить и повеселиться? Так что в жизнь россиян, я думаю, он войдет. Но лишь в качестве шутки и на некоторое время.

Условно говоря, через три недели об этом все забудут до следующего года, пока снова не случится какая-то история, когда какие-то люди взяли тыкву и попытались сделать с ней что-то экстраординарное. Я думаю, что Тыквенный спас уже вошел в интернет-традицию и будет периодически где-то всплывать. Но при этом Хеллоуин никуда не денется, потому что протестантов и католиков в России очень много.

Люди веселятся — и ладно

— Был похожий случай с Днем святого Валентина. Его попытались заменить в России Днем Петра и Февроньи, или, как его еще называют, Днем семьи, любви и верности. Точнее, это была попытка брендирования, а не замены западного на русское. День Петра и Февроньи — это праздник, кстати, православный. Сейчас он отмечается, но постольку-поскольку. Он стал чем-то вроде Дня матери.

Мы знаем этот праздник, но реально его мало кто отмечает. Тут имплементация практически не произошла. Нет наложения одного на другое. С Тыквенным спасом и такого не случится. Он не православный, его не пиарят. Это просто шутка: люди веселятся — и ладно. В России на самом деле хватает своих праздников, православных в том числе. Можете открыть православный календарь и посмотреть, каждый месяц там можно что-то отмечать.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Получится ли заменить западное русским

— Кто-то может трактовать попытку заменить Хеллоун на Тыквенный спас так: сейчас в связи с геополитической ситуацией есть запрос на то, чтобы откреститься от всего западного. Но давайте не будем забывать, что Россия — многоконфессиональная страна. И в этом смысле вряд ли получится отменить Хеллоуин. Если люди захотят, они будут его отмечать. Пусть не масштабно, а дома.

Но никто у нас не ненавидит Хеллоуин. Просто некоторые люди могут по этому поводу ругаться и выражать свое неудовольствие. Кто-то обладает такими компетенциями — противопоставлять все восточное всему западному. Но вспомните у Ивана Бунина «Чистый понедельник». В этом рассказе ясно описано, что Москва находится между восточным и западным вектором. Поэтому сколько людей — столько и мнений.

В качестве анекдота Тыквенный спас вполне прокатывает. Но в качестве реальных рассуждений на тему Востока и Запада, их ценностей — нет. Сейчас на повестке дня стоят более значимые вопросы.

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