Cоциальные сети захлестнула очередная волна интимных откровений о харассменте. Несколько человек признались, что стали жертвами домогательств со стороны высокопоставленных и успешных людей. Это шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, его коллега Андрей Золотов, журналист «Дождя» Павел Лобков и несколько сотрудников Сбербанка. NEWS.ru узнал у психологов, как защититься от харассмента, а у юристов — можно ли привлечь к ответственности провокатора.

Харассментом обычно называют нежеланные сексуальные предложения или намёки на интимную близость. Хотя понятие это более широкое. Любые действия, когда один человек намеренно делает неприятно другому, пользуясь его уязвимостью, можно подвести к харассменту. Бывает унижение по гендерному признаку, цвету кожи, ориентации, особенностям здоровья. Хотя в России это менее распространённые истории.

Чаще всего нежелательные высказывания и неприличные намёки человек слышит, находясь на работе или учёбе. Сексуальные домогательства обычно исходят от старших по должности. Преподаватели пристают к студенткам, а начальники — к подчинённым. В беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт и писательница Наталья Толстая перечислила основные трудовые сферы, где распространён харассмент.

Чаще всего, по мнению эксперта, сексуальные домогательства случаются среди спортсменов. Тренеры пристают к молодым подопечным, члены команд — к медсёстрам. Типичная история: наставник делает намёки и принуждает к сексу молодую воспитанницу. Это часто случается на сборах, когда команда выезжает в другой город и живёт в гостинице.

Сексуальные домогательства также распространены в медицинской среде, главным образом из-за ночных дежурств. Как сообщила психолог, их жертвами становятся медсёстры и молодые медики. Они слышат непристойные предложения от заведующих отделений и главных врачей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёрская среда — ещё одна благодатная почва для харассмента. Творческая обстановка подталкивает к неформальным отношениям. Режиссёры склоняют молодых актрис к близости и предлагают взамен главную роль.

Наука — ещё одна сфера, где распространены назойливые ухаживания и приставания, говорит Наталья Толстая. Сидящий целый день в лаборатории физик, завидев молодую лаборантку, часто начинает делать ей двусмысленные намёки.

Читатель NEWS.ru из Нижнего Новгорода Дмитрий рассказал историю своей девушки, которая работает в котельной. Она стала жертвой харассмента со стороны своего начальника — 45-летнего семьянина, отца двоих детей.

Этот очень «хороший» человек Александр на протяжении всего времени приставал к девушке, она его отталкивала, не хотела с ним общаться, — сообщил наш собеседник.

История закончилась тем, что Дмитрий вызвал на разговор мужчину и попросил оставить девушку в покое. Пока непонятно, помогло ли это разрешить конфликтную ситуацию.

Ко мне на приём приходят жертвы харассмента. К большинству из них приставали на работе. Это были и мужчины, и женщины. Обычно непристойные намёки начинаются уже при приёме в организацию, например, с вопроса: может ли человек задерживаться или оказывать «дополнительные услуги». Потом навязчивые ухаживания выливаются в подарки и комплименты. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Психолог советует «чётко обозначать свои границы», чтобы не стать жертвой сексуальных домогательств. Например, сообщить коллеге: «Не путайте работу и личную жизнь». Ещё один эффективный приём — нестандартное или даже глупое поведение. Можно рассмеяться, убежать, ответить шуткой.

Проблему харассмента считает «не актуальной ни для какой страны» клинический психолог и писатель Михаил Хорс. По его мнению, это лишь действенный способ социальной манипуляции. Иногда она направлена на то, чтобы снять с должностей нужных людей.

У современной женщины, как и мужчины, огромное количество инструментов для защиты своей чести и достоинства: правоохранительные органы, соцсети, огласка, помощь близких. Если человек ими не пользуется, значит, ему надо обратиться к психологу. Он не умеет отстаивать свои границы. Я не верю в разговоры об «угнетаемых женщинах»: если человек взрослый, он сможет себя защитить. Михаил Хорс клинический психолог и писатель клинический психолог и писатель

В российском Уголовном кодексе существует статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера». Оно должно осуществляться «путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости», сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат Нарек Костанян. Максимальный срок наказания за такие деяния — год лишения свободы. Именно такая ответственность грозит за харассмент.

Добиться наказания для обидчика можно, если потерпевший докажет, что его принуждали к сексуальным действиям. Нужны доказательства — аудио- или видеозаписи, показания свидетелей. Поэтому важно зафиксировать противоправные действия. Нарек Костанян адвокат адвокат

Также попасть за решётку можно за попытку изнасилования. Согласно статье 131 Уголовного кодекса, по тяжести преступления она приравнивается к свершившемуся изнасилованию. За подобные преступные деяния лицо приговаривается к лишению свободы на срок от четырёх до 10 лет. Но и для такого обвинительного приговора нужны серьёзные доказательства — побои, порванная одежда.

Дополнительной статьи, которая предусматривает наказание за пошлые намёки и сальные шутки, в российскую судебную практику вводить не нужно, уверен адвокат. Иначе люди будут злоупотреблять своим правом на защиту. Например, дамы пойдут писать заявления на мужчин, которые просто сделали им комплимент или улыбнулись. На Западе такие прецеденты не редкость.