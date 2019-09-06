Театрализованные представления, мастер-классы для взрослых и детей, выступление артистов, и, конечно же, праздничный салют. 7 и 8 сентября Москва отмечает День города — столице исполнилось 872 года.
Основные мероприятия проходят на ВДНХ и Тверской улице.
News.ru поздравляет город с праздником и публикует фоторепортаж с этого яркого события.
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru