В Москве в память о жертвах трагедии, произошедшей в 2004 году в Беслане, в небо запустили 334 воздушных шара — по числу погибших.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 15 лет назад в Беслане начался штурм школы №1, где террористы трое суток удерживали в заложниках...