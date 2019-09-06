Театрализованные представления, мастер-классы для взрослых и детей, выступление артистов, и, конечно же, праздничный салют. 7 и 8 сентября Москва отмечает День города — столице исполнилось 872 года.

Основные мероприятия проходят на ВДНХ и Тверской улице.

News.ru поздравляет город с праздником и публикует фоторепортаж с этого яркого события.

 

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

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