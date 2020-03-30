https://static.news.ru/photo/4b9032da-7254-11ea-bd11-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице.

Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами 30 марта. По его словам, главам регионов следует учесть опыт Москвы в принятии необходимых мер по борьбе с коронавирусом.

Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах, — сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали указы о расширении режима повышенной готовности. По словам премьер-министра, эти шаги являются «логичным продолжением» политики руководства страны по борьбе с COVID-19, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что всех граждан, проживающих на территории Мурманской области, с 30 марта переведут на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19. Режим «сидим дома» будет действовать с 12:00. Об этом решении регионального правительства сообщили сотрудники оперативного штаба области по ситуации с коронавирусом.