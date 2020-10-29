Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0663aa1c-1a05-11eb-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: press__mo/instagram.com

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.

Я тоже сделал прививку. Мерил после 14 дней, у меня не было антител. Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится, — сказал Воробьёв в эфире телеканала «360».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Сейчас идёт пострегистрационный период исследований препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку, писал NEWS.ru.