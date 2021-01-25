Губернатор Петербурга допустил вспышку коронавируса после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/1dd51612-5f34-11eb-b99e-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: kremlin.ru

Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшая 23 января в Санкт-Петербурге, может привести к новому всплеску заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал губернатор города Александр Беглов.

В субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъёму заболеваемости из-за массового скопления людей. И то снижение заболеваемости, которого наши врачи достигли тяжёлым и напряжённым трудом, может обернуться новой вспышкой,— сказал он в эфире «Радио России».

Ранее стало известно, что в ходе акции 23 января женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове. Сегодня она была выписана. Позднее сотрудник полиции, который ударил женщину ногой в живот, пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он извинился и назвал произошедшее «личной трагедией». Силовик объяснил, что не видел происходящего, так как у него запотело забрало.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.