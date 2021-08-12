Губернатор Камчатки раскрыл подробности крушения Ми-8

Ребёнка, который был в списке пассажиров вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, пока не нашли. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов на телеканале «Россия 24».

Есть информация о том, что на борту упавшего вертолёта находился несовершеннолетний, его пока в списке выживших и спасённых нет, — сказал Солодов.

Он добавил, что два выживших члена экипажа, которые сейчас в больнице, скоро смогут рассказать, как произошла авария.

Также губернатор назвал Ми-8 надёжными вертолётами, несмотря на то что упавший вертолёт поступил на службу в 1984 году.

Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жёстко соблюдаются и вертолёты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идёт речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полётам, — прокомментировал Солодов.

Ранее бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полётов Александр Романов назвал одними из возможных причин авиакатастрофы на Камчатке экономию на переоборудовании и устаревание техники.