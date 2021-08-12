Бывший пилот назвал возможные причины падения вертолёта на Камчатке

Одними из возможных причин авиакатастрофы на Камчатке, в результате которой погибли люди, могли стать экономия на переоборудовании и устаревание техники. Об этом Lenta.ru сообщил бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полётов Александр Романов.

Это всё устаревшая техника. У нас огромные проблемы с аэродромами, управлением воздушным движением, везде древнее оборудование, — считает он.

Несмотря на то что есть определённые правила проверки и технические регламенты, многие авиакомпании находятся в бедственной ситуации, пытаясь выживать всеми возможными способами. Поэтому в погоне за прибылью правила безопасности зачастую игнорируются, отметил Романов.

Он добавил, что выживаемость в подобных катастрофах практически нулевая. Факт того, что выжили восемь из 16 человек, говорит о высоком профессионализме пилотов. Возможно, они решили уменьшить скорость падения с помощью реверса и поэтому посадка получилась относительно приемлемой, резюмировал эксперт по безопасности полётов.

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