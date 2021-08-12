Бывший пилот назвал возможные причины падения вертолёта на Камчатке
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
11:40, 12 августа 2021
Фото: facebook.com/Витязь-Аэро
Читайте нас в Google Новости
Одними из возможных причин авиакатастрофы на Камчатке, в результате которой погибли люди, могли стать экономия на переоборудовании и устаревание техники. Об этом Lenta.ru сообщил бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полётов Александр Романов.
Это всё устаревшая техника. У нас огромные проблемы с аэродромами, управлением воздушным движением, везде древнее оборудование, — считает он.
Несмотря на то что есть определённые правила проверки и технические регламенты, многие авиакомпании находятся в бедственной ситуации, пытаясь выживать всеми возможными способами. Поэтому в погоне за прибылью правила безопасности зачастую игнорируются, отметил Романов.
Он добавил, что выживаемость в подобных катастрофах практически нулевая. Факт того, что выжили восемь из 16 человек, говорит о высоком профессионализме пилотов. Возможно, они решили уменьшить скорость падения с помощью реверса и поэтому посадка получилась относительно приемлемой, резюмировал эксперт по безопасности полётов.
Ранее Георгий Кованцев, летевший на вертолёте Ми-8, который упал в озеро Курильское на Камчатке, описал последние секунды падения, а также их спасение.