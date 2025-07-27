Грибы вместо мяса: этот рецепт перевернет ваше представление о котлетах

Грибы вместо мяса: этот рецепт перевернет ваше представление о котлетах

Грибные котлеты — это ароматное блюдо с насыщенным лесным вкусом, где нежная текстура сочетается с хрустящей золотистой корочкой. Вкус поражает глубиной: земляные нотки грибов гармонируют с луковой сладостью и сливочными оттенками сыра, создавая богатую палитру вкусов.

Для приготовления пропустите через мясорубку 500 г свежих шампиньонов или лесных грибов, 1 луковицу и 2 зубчика чеснока. Обжарьте массу на сливочном масле 10 минут, затем смешайте с 100 г тертого сыра, 2 ст. л. манки, 1 яйцом и зеленью. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до румяности.

Готовые котлеты получаются сочными внутри с аппетитной хрустящей корочкой — идеальный вариант для постного меню или оригинального гарнира. Подавайте со сметанным соусом и зеленью — это рецепт перевернет ваше представление о котлетах. Грибы вместо мяса — отличный способ разнообразить меню.

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