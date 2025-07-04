Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 05:00

Греческий салат с сюрпризом: пекинская капуста вместо листьевого айсберга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знакомый всем греческий салат можно сделать еще свежее и хрустящее. Добавим пекинскую капусту — получится интересный вариант с любимыми вкусами!

Этот салат идеален для летнего ужина или дружеских посиделок. Легкий, сочный, с пикантной заправкой — он точно понравится всем!

Ингредиенты

  • Пекинская капуста (1/2 вилка)
  • Фета или брынза (200 г)
  • Помидоры (4 шт.)
  • Огурцы (2-3 шт.)
  • Сладкий перец (1 шт.)
  • Лук (1 головка)
  • Маслины (1/2-1 банка)
  • Оливковое масло (5 ст. л.)
  • Лимон (1/3 шт.)
  • Бальзамический уксус, чеснок (1 зубчик)
  • Итальянские травы, соль

Сначала готовим заправку: смешиваем масло, травы, чеснок, лимонный сок и бальзамик. Фету нарезаем кубиками и маринуем в соусе. Капусту шинкуем, лук режем тонко (можно ошпарить), огурцы и помидоры — дольками, перец — соломкой. В салатник выкладываем капусту, овощи, сверху — фету и маслины. Поливаем заправкой, аккуратно перемешиваем и подаём. Вкусно, просто и очень по-летнему!

Устали от банального оливье? Салат «Черепашка» — вкусная альтернатива с нежным сочетанием курицы, чернослива и яблок. Он выглядит оригинально и станет украшением любого застолья.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.