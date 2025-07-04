Греческий салат с сюрпризом: пекинская капуста вместо листьевого айсберга

Знакомый всем греческий салат можно сделать еще свежее и хрустящее. Добавим пекинскую капусту — получится интересный вариант с любимыми вкусами!

Этот салат идеален для летнего ужина или дружеских посиделок. Легкий, сочный, с пикантной заправкой — он точно понравится всем!

Ингредиенты

Пекинская капуста (1/2 вилка)

Фета или брынза (200 г)

Помидоры (4 шт.)

Огурцы (2-3 шт.)

Сладкий перец (1 шт.)

Лук (1 головка)

Маслины (1/2-1 банка)

Оливковое масло (5 ст. л.)

Лимон (1/3 шт.)

Бальзамический уксус, чеснок (1 зубчик)

Итальянские травы, соль

Сначала готовим заправку: смешиваем масло, травы, чеснок, лимонный сок и бальзамик. Фету нарезаем кубиками и маринуем в соусе. Капусту шинкуем, лук режем тонко (можно ошпарить), огурцы и помидоры — дольками, перец — соломкой. В салатник выкладываем капусту, овощи, сверху — фету и маслины. Поливаем заправкой, аккуратно перемешиваем и подаём. Вкусно, просто и очень по-летнему!

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