https://static.news.ru/photo/b38985a0-42a0-11ea-9fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии и России нашли человека, распространявшего с территории России ложную информацию о вспышке коронавируса в центральноазиатской республике. Нарушителем оказался уроженец Ноокатского района Ошской области.

Гражданин республики работал в Московской области упаковщиком на складе, передаёт ТАСС. Он размещал в Интернете провокационные материалы и прикреплял к ним скачанные из интернета изображения, якобы подтверждающие информацию.

Представители киргизского МВД в России провели с гражданином профилактическую беседу и предупредили об уголовной ответственности за распространение непроверенной информации.

По последним данным, общее число заразившихся новым вирусом превысило 6 тысяч человек, 132 человека скончались. Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан прогнозирует, что распространение коронавируса пойдёт на спад только в феврале, писал NEWS.ru.