Сотрудники правоохранительных органов Киргизии и России нашли человека, распространявшего с территории России ложную информацию о вспышке коронавируса в центральноазиатской республике. Нарушителем оказался уроженец Ноокатского района Ошской области.
Гражданин республики работал в Московской области упаковщиком на складе,
Представители киргизского МВД в России провели с гражданином профилактическую беседу и предупредили об уголовной ответственности за распространение непроверенной информации.
По последним данным, общее число заразившихся новым вирусом превысило 6 тысяч человек, 132 человека скончались. Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан прогнозирует, что распространение коронавируса пойдёт на спад только в феврале, писал NEWS.ru.
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