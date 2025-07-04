Готовлю час — весь год с ароматным соусом! Песто в кубиках для ужинов!

Готовлю час — весь год с ароматным соусом! Песто в кубиках для ужинов!

Замороженный песто в кубиках — лето в морозилке! Когда за окном метель, а так хочется свежего базилика… Этот рецепт — настоящее спасение! Ароматные зеленые кубики спасут любое блюдо: пасту, супы, пиццу или даже бутерброды. Готовила вчера — весь дом пахнет Италией!

Сорвите 2 больших пучка свежего базилика (около 100 г листьев). Важно: только листья, стебли дают горечь. Промойте, обсушите на полотенце — вода не нужна! В блендер отправляйте базилик, 50 г кедровых орешков (можно заменить грецкими), 2 зубчика чеснока, 100 г пармезана кубиками.

Взбивайте, постепенно вливая 150 мл оливкового масла. Добавьте сок 1/2 лимона (чтоб цвет сохранился) и 1/2 ч. л. соли. Консистенция — как густая сметана.

Разлейте по формочкам для льда (силиконовые лучше!). Сверху капните немного масла — это создаст защитный слой. Заморозьте на 3-4 часа, потом переложите кубики в пакет — так места меньше займут.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!