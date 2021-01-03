ГОСТ по эвакуации людей вступит в силу в России в июне 2021 года

https://static.news.ru/photo/f4237308-4dc3-11eb-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный стандарт (ГОСТ), содержащий требования по планированию эвакуации российских граждан при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, начнёт действовать с 1 июня 2021 года.

Как передаёт РИА Новости, ГОСТ с датой вступления в силу утвердил Росстандарт. В документе говорится, что норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет два квадратных метра на человека. На тысячу человек необходимо иметь 10 койко-мест в больнице и семь банных мест.

Для эвакуации людей при угрозе и возникновении ЧС можно будет использовать метрополитен и электромобили, указывается в ГОСТе. Также описаны этапы подготовки планов эвакуации, приёма и размещения граждан, способы эвакуации, подобранные в соответствии с типами происшествий. Документ уточняет порядок действий экстренных служб при радиоактивном и химическом заражениях, землетрясениях, селях, наводнениях, сходах лавин и других ЧС.

Как передавал NEWS.ru, с 1 января в России начали действовать новые правила безопасности для кинотеатров. Согласно нормам противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства, руководство кинотеатра должно перед началом сеансов информировать зрителей о мерах пожарной безопасности при помощи звукового сообщения или показа видеосюжетов. Информация должна включать порядок действий посетителей при срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала, а также направления эвакуационных путей и выходов.