Голикова: Россия может избежать второй волны коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/30701312-b179-11ea-9b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может избежать второй волны коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) при соблюдении мер безопасности, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что в стране COVID-19 продолжит циркулировать, как и многие другие заболевания.

Цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп. Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции, — цитирует политика ТАСС.

По словам Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Вторую волну коронавируса в РФ следует ожидать предстоящей осенью. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что в первый эпидемический процесс был вовлечён небольшой процент населения. Иммунитет выработался только у 23–25%. Остальная часть населения попадёт под вторую волну инфекции. Министры обороны государств — членов Североатлантического альянса согласовали план действий на случай второй волны коронавирусной пандемии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.

За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431. В мире выявили 8 456 219 инфицированных, погибли 453 483 человека, 4 433 637 исцелились.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи ввели опытную вакцину от COVID-19 18 добровольцам в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Добровольцы будут находиться в стационаре в течение 28 дней под присмотром врачей и специалистов по клиническим исследованиям. Среди них есть мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов страны. Кроме того, 18 июня опытный препарат ввели добровольцам в военном госпитале Бурденко. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается.