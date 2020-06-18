Страны НАТО согласовали ответ на вторую волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/1771ffea-b176-11ea-8687-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министры обороны государств — членов Североатлантического альянса согласовали план действий на случай второй волны коронавирусной пандемии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Наши министры договорились о новом операционном плане, запасе медицинского оборудования и создании фонда для приобретения критически важных предметов медицинского назначения, — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Днём ранее министры стран НАТО согласовали пакет политических и военных мер, направленных против усиления ракетного потенциала России.

Как писал NEWS.ru, замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что осенью Россия столкнётся со второй волной пандемии, которую не избежать ни одной стране до «выработки коллективного иммунитета у человечества».

Количество россиян с подтверждённым COVID-19 превысило 561 тысячу человек. Общее число заражённых в мире приблизилось к 8,5 миллиона, погибли более 453 тысячи пациентов.