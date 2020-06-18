Губернатор Петербурга призвал готовится ко второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/b25ebdee-b14a-11ea-97b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Властям Санкт-Петербурга необходимо на всякий случай готовится ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью, сообщил губернатор Александр Беглов.

По его словам, рост заболеваемости может возобновиться после возвращения к работе школ, детских садов и других организаций, а также с началом сезона ОРВИ и гриппа.

Он подчеркнул, что городские власти продолжат увеличивать количество коек для больных COVID-19.

В общей сложности будет порядка 2,5 тысячи коек развёрнуто (в Ленэкспо — прим. NEWS.ru), — уточнил Беглов во время заседания президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

Губернатор добавил, что сейчас в Петербурге 10,5 тысяч коек, при этом город дошёл до такого уровня, когда переоборудовать другие стационары для лечения больных коронавирусом нельзя.

Он также рассказал, что в Петербурге каждый день производят 750 тысяч медицинских масок, 18 тысяч медицинских халатов и 70 тысяч литров антисептиков, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, с 15 июня в Санкт-Петербурге ступил в силу первый этап снятия ограничений. Как отмечал Беглов, если позволит эпидемиологическая ситуация, то в Петербурге возобновят работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жители города также смогут посещать библиотеки и научные учреждения. Вновь можно будет пользоваться услугами каршеринга. Закрытыми останутся салоны красоты.

Второй этап снятия ограничений может начаться в конце июня. Тогда в городе планируют открыть летние кафе и террасы, зоопарк, дворцово-парковые ансамбли, разрешить навигации по рекам и каналам.

На 18 июня в Санкт-Петербурге зафиксировано 21 506 случаев заражения коронавирусом, что составляет 0,25% от общего числа заболевших. К сожалению. Жертвами COVID-19 стали 756 человек, летальность составляет 3.52%. Полностью выздоровели 11 324 человек.