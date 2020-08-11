Общество

Глюкоза прервала молчание после фразы об «украинском Крыме»

00:03, 12 августа 2020 18
Глюкоза Глюкоза Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, наконец-то объяснилась за фразу «Крым — украинский». Исполнительница рассказала, как фраза из её разговора с таможенниками была вырвана из контекста и смонтирована украинцами.

О произошедшем певица поведала в соцсетях. Она 6 августа прилетела в Киев, чтобы встретиться с друзьями и коллегами, поработать над новыми проектами. Но на таможне ей устроили настоящий допрос, поясняет певица.

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До этого Глюкозу три года не пускали на Украину из-за выступлений в Крыму. Теперь же певицу подвергли настоящему прессингу.

Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трёх часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка, — написала Глюкоза.

С артисткой разговаривали на украинском языке, водили из одной комнаты в другую, всё время задавали вопрос, кому принадлежит Крым. В итоге певица не выдержала и спросила:

Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?

Вот эту фразу таможенники ловко смонтировали и вставили в видео так, словно Глюкоза утверждает, что Крым — украинский, а после опубликовали в Сети. Только сейчас певица стала отходить от шока.

Обидно до слёз, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса, — пожаловалась артистка.

В итоге на Украину Глюкозу так и не пустили. Запрет на въезд в страну ей продлили ещё на три года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователей Сети привело в бешенство видео, на котором российская певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, говорит пограничникам Украины, что «Крым украинский». Видеозапись с контрольно-пропускного пункта «Киев» выложили в Интернет сами сотрудники Госпогранслужбы Украины.

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