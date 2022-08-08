Глава «Ветеранов России» «проехался» по ЛГБТ-артисту из Екатеринбурга Глава «Ветеранов России» Резяпов назвал исполнение гимна России ЛГБТ-артистом дискредитацией ветеранского сообщества

Фото: veteransrussian.ru

Ильдар Резяпов

Травести-артист, спевший в одном из клубов Екатеринбурга гимн России с ЛГБТ-флагом в руках, будучи переодетым в женщину, дискредитирует ветеранское сообщество, заявил в разговоре с NEWS.ru глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. По его словам, переодетый в платье мужчина своими действиями не поддержал государство, а продемонстрировал «аморальное безмолвие и незрелость ума».

Резяпов считает, что исполнитель всего лишь занимался пропагандой ЛГБТ, прикрываясь патриотизмом и любовью к отечеству.

Дискредитирует ветеранское сообщество! Гордиться нужно боевыми подвигами и великой богатой историей непобедимого российского народа, а не заниматься пропагандой ЛГБТ и прикрываться патриотизмом и любви к своей Родине, — сказал он.

Глава сообщества считает, что артисту лучше поехать в Европу с такими выступлениями, вместо того чтобы позорить ветеранов боевых действий. Он добавил, что «голубятню надо выжигать каленым железом».

По нему солдатский ремень плачет. Моральная сторона проблемы — это пропаганда ЛГБТ, — считает он.

Артист Сергей Нечаев после своего выступления заявил, что является бывшим участником боевых действий в Чечне, а его перформанс являлся демонстрацией патриотизма и поддержки государства. Исполнитель подчеркнул, что у него не было мыслей, что окружающие воспримут его выступление как неуважение к государственной символике.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru заявил, что ЛГБТ-пропаганда — это инструмент духовной, политической, психологической, информационной борьбы. И если этот инструмент, по его словам, разрушает государственные ценности, необходимо реагировать, и предельно жестко.