Глава Минздрава сообщил о снижении числа пациентов с коронавирусом в стране

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось за неделю на 22%, однако в 14 регионах количество заболевших ещё растёт, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также за неделю на 15% сократилось количество госпитализированных с коронавирусом детей — с 10,2 тысячи до 8,7 тысячи, передаёт данные ТАСС.

[Количество пациентов с коронавирусом] cнизилось на 22%. Но тем не менее количество наблюдаемых пациентов выше, чем это было в четвёртую волну, — сказал Мурашко.

Он также отметил, что рост количества госпитализированных пациентов с коронавирусом наблюдается в 10 регионах России. В российских больницах остаются около 188 тысяч человек с коронавирусом, 65% из них — пожилые люди.

Как заявил ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, есть вероятность, что в России уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, подъём заболеваемости в январе может объясняться высокой заразностью «омикрон»-штамма. Также не исключено, что далеко не все случаи заболевания были выявлены и подтверждены лабораторно.