Инфекционист допустил достижение коллективного COVID-иммунитета в России

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский допустил, что в России уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, которые приводит РИА Новости, подъём заболеваемости в январе может объясняться высокой заразностью «омикрон»-штамма. Также не исключено, что далеко не все случаи заболевания были выявлены и подтверждены лабораторно.

К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться, — сказал Вознесенский.

За минувшие сутки в России официально выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с начала февраля. По количеству заражений лидирует Санкт-Петербург, где за 24 часа выявили 9043 случая заболевания COVID-19.

В Москве официально зафиксировали 4997 случаев заражения коронавирусом, были госпитализированы 612 человек, выздоровели 12 622 пациента, ещё 83 умерли.

Между тем заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. По её словам, число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков. Всё это позволяет вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи больным коронавирусом.