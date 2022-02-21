Ракова сообщила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в Москве

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. По её словам, которые приводит ТАСС, число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля, — уточнила Ракова.

По её словам, всё это позволяет вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи больным коронавирусом. Для планового использования высвободят более двух тысяч больничных коек, плановую и экстренную помощь начнут оказывать через две недели после санобработки и тестирования сотрудников на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России официально выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с начала февраля. По количеству заражений лидирует Санкт-Петербург, где за 24 часа выявили 9043 случая заболевания COVID-19.

В Москве за минувшие сутки официально зафиксировали 4997 случаев заражения коронавирусом, были госпитализированы 612 человек, выздоровели 12 622 пациента, ещё 83 умерли.