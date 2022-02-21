В России выявлен минимум заболевших COVID за сутки с начала февраля

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россиянам с 1 марта будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Все эти отходы гражданам придётся сдавать на утилизацию в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Минприроды.

Запрет коснётся не только компаний, но и простых граждан. В настоящее время в Подмосковье уже установили несколько десятков «мегабаков», куда можно сгрузить бытовую технику, текстиль, шины, мебель и оконные рамы....