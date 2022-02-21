В России выявлен минимум заболевших COVID за сутки с начала февраля
Анна Акимова
Анна Акимова
11:52, 21 февраля 2022
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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За минувшие сутки в России официально выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с начала февраля, таковы данные оперштаба. За 24 часа в больницы попали 8835 человек, это почти на 15% меньше, чем днём ранее, выздоровели — 127 494, что на 13,4% меньше, чем 20 февраля. Ещё 735 пациентов скончались.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,8 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 0,4%. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 823,72 и снизился на 9,25% по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении оперштаба.
По количеству заражений лидирует Санкт-Петербург, там за 24 часа выявили 9043 случая заболевания коронавирусом. В больницы попали 310 жителей города, выписались — 6928 человек. Скончались 80 пациентов.
В Москве за минувшие сутки официально зафиксировали 4997 случаев заражения коронавирусом, были госпитализированы 612 человек, выздоровели — 12 622 пациента, умерли — 83.
По данным штаба, заболеваемость коронавирусом увеличилась в 36 субъектах РФ.
Как заявил накануне главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%. По его словам, такие выводы можно сделать на основании данных лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса.