Названо число россиян, имеющих антитела к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%. Об этом можно говорить на основании данных лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса. Такое мнение высказал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

Подсчёт антител у россиян лаборатория ведёт с 18 мая 2020 года, выполнено более 4,2 млн подобных исследований

Более 80% людей по всей стране тем или иным способом иммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае имеют антитела, — сказал Поздняков.

Он также подтвердил, что штаммом «омикрон» заражаются очень много людей, однако в стационар попадает относительно небольшая часть заболевших. Ещё меньше случаев заканчивается летальным исходом. По словам эксперта, эти данные коррелируют с результатами, полученными в лаборатории.

Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвёртую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых, — резюмировал врач.

Вице-премьер Татьяна Голикова 18 февраля заявила, что уровень коллективного иммунитeта в России за неделю cнизился с 61,9 до 59,7%. Она также предоставила данные по уровню вакцинации: согласно её информации, более 82 млн россиян полностью вакцинированы, в то время как почти 87 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в РФ должен быть на уровне 90% для снижения заболеваемости, однако пока этого уровня достичь не удалось.