Глава минздрава Забайкалья извинилась за «поесть и поспать в больнице»

https://static.news.ru/photo/4030ee70-53bd-11eb-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал Забайкальского края/75.ru

Глава минздрава Забайкалья Анна Шангина провела встречу с жителями поселка Харагун и извинилась перед ними за фразу про «поесть и поспать в больнице», произнесённую ранее.

На распространённом в Telegram ранее видео глава минздрава резко высказывается о рентабельности больницы в посёлке Харагун и заявляет о закрытии ночного стационара. На видео она задавала вопросы и отвечала на них сама. Так, спросив, почему в Харагуне нет супермаркета, она сама же ответила, что это нерентабельно. Затем она говорит о рентабельности медиков. Затем происходит спор о закрытии ночного стационара и Шангина произносит «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю», напоминает РИА Новости.

Прошу простить меня за резкое высказывание, за «поесть и поспать в больнице». Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг. Мы расширили число коек до 15 (было 8). Приобретается шестиканальный электрокардиограф, стоматологическая установка, — заявила она.

По её словам, в планах — выделить специальный транспорт для перевозки медикаментов и биоматериала. Шангина отметила, что участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус.

Пресс-служба минздрава Забайкалья отметила, что высказывание министра имело целью показать, почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной. В то же время ведомства отмечает, что рентабельность — это, в первую очередь, квалификация врачей. В минздраве заявляют, что больницу переведут на режим врачебной амбулатории, однако это не повлияет на качество услуг.

Отмечается, что «рентабельность в медицине — это в первую очередь, компетенции врачей». В ведомстве утверждают, что участковая больница будет переведена во врачебную амбулаторию, но качество медицинской помощи не снизится.

Как сообщал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина в ходе встречи с жителями села Харагун сказала им, что содержать круглосуточный стационар нерентабельно — больница, как и супермаркет, сама себя не окупит. Перед этим горожане пожаловались на отсутствие в населённом пункте круглосуточного медучреждения.