«Нерентабельно»: Минздрав Забайкалья о круглосуточной больнице в посёлке

https://static.news.ru/photo/96e7447c-527c-11eb-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-службы правительства Забайкальского края

В селе Харагун нерентабельно содержать круглосуточный стационар — больница, как и супермаркет, сама себя не окупит. Об этом заявила министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина в ходе встречи с жителями села Харагун, которые пожаловались на отсутствие в населённом пункте круглосуточного медучреждения.

Сельчане заявили, что им неудобно обращаться в районную больницу, где всегда огромные очереди, а скорую помощь можно вовсе не дождаться. Люди поинтересовались у министра, откуда у их больницы кредиторская задолженность и почему местные власти не делают ничего для увеличения притока пациентов.

Скажите мне: почему в Харагуне нет гипермаркета? Почему нет? Потому что гипермаркет не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим, — приводит Пятый канал ответ главы регионального Минздрава.

В довершение своей речи она также спросила у жителей Харагуна, зачем им нужна круглосуточная больница — поесть или переночевать?

Как сообщал NEWS.ru, в Забайкалье с подтвердившимся COVID-19 госпитализировали главу региона Александра Осипова. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Обязанности губернатора будет временно исполнять первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.