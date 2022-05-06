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Генпрокуратура РФ признала нежелательной «Крымскую правозащитную группу»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО «Крымская правозащитная группа»

Генеральная прокуратура РФ / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории страны украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа». Работа НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в соответствующий перечень.

По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации <...> «Крымская правозащитная группа», — сказано в сообщении.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сочла необходимым признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Парламентарии заявили, что данные НПО работают в ущерб безопасности РФ.

В частности, в их числе оказалась британская международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs (Chatham House), работа которой признана угрожающей конституционному строю и безопасности РФ. НПО базируется в Лондоне и занимается исследованиями в области международных отношений.