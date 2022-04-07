Генпрокуратура признала организацию Chatham House нежелательной в России

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России британской международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В надзорном органе уверены, что работа данной компании угрожает конституционному строю и безопасности РФ.

По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) (Великобритания), — сказано в пресс-релизе.

Также сообщается, что информацию о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России для включения организации в перечень нежелательных на территории РФ.

Chatham House основана в 1920 году. Неправительственный институт базируется в Лондоне и занимается исследованиями в области международных отношений.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сочла необходимым признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Парламентарии заявили, что данные НПО работают в ущерб безопасности РФ.