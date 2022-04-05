Депутаты попросили Гепрокуратуру признать нежелательными 14 иностранных НПО

Комиссия Госдумы по по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сочла необходимым признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. По имеющимся данным, неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей РФ.

Сопредседатель комитета Госдумы по национальной безопасности Василий Пискарёв сообщил, что депутаты проанализировали деятельность 14 зарубежных НПО: 7 из Польши, 5 из Англии и 2 из Германии. Среди них он отметил Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО «Chatham House» и «Oak Foundation», немецкие «Фонд им. Генриха Белля» и «Dekabristen e.V.», а также ряд других.

Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене. Отдельным направлением их работы стало финансирование антироссийской деятельности внутри нашей страны, — заявил Пискарёв.

По мнению депутата, всё это совершенно не укладывается с благородными целями, которые стали предлогом для прихода организаций в нашу Россию. В свящи с этим комитет направил обращение в Генпрокуратуру РФ. Поэтому Комиссия предлагает признать данные НПО нежелательными на территории России.