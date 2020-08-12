ФСБ пресекла крупное производство наркотиков для сбыта через Интернет

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Федеральная служба безопасности РФ пресекла деятельность крупной лаборатории по производству наркотиков в Ивановской области. По версии силовиков, злоумышленники собирались продавать запрещённые вещества через Интернет, рассказали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным оперативников, на подпольном предприятии работали насильно удерживаемые иностранные граждане, которым угрожали физической расправой.

Проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет, — цитирует ведомство ТАСС.

По предварительной оценке, оборудование позволяло преступникам получать до 200 кг «синтетики». В лаборатории, а также в трёх складских помещениях и тайниках ФСБ изъяла 34,8 кг наркотика мефедрона, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различную технику для производства запрещённых веществ, а также свыше 7,2 тонны реактивов и прекурсоров.

Кроме того, силовики нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 1200 боеприпасов разного калибра и 3 приспособления для бесшумной стрельбы.

По итогам спецоперации ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Производство наркотических средств в особо крупном размере). Кроме того, ведомство решает вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 (Незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нём). Участники организованной преступной группировки уже заключены под стражу.

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