ФСБ России предотвратила теракт в Башкирии

https://static.news.ru/photo/cbc85394-dbc0-11ea-ac08-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Жителя Нефтекамска (Башкирия) задержали за попытку поджечь здание местной администрации в целях дестабилизации работы органов государственной власти, а также в качестве протеста против действующего конституционного строя в РФ, рассказала пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путём поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства, — цитирует ведомство ТАСС.

По информации силовиков, гражданин открыто призывал к протестным действиям в Интернете.

В конце июля 2020 года ФСБ также предотвратила два теракта — в Москве и Кабардино-Балкарии. В первом случае приверженец террористов, который являлся уроженцем Центральной Азии, планировал устроить массовый расстрел. Его ликвидировали в ходе перестрелки в подмосковных Химках. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Преступник был нейтрализован полицейскими на месте происшествия.

Во втором случае четыре боевика террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) были ликвидированы в лесу в Чегемском районе. Их пытались задержать, но злоумышленники начали отстреливаться. Их уничтожили ответным огнём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске. Он был спланирован по указанию главарей международных террористов.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин одной из республик Центральной Азии 1988 года рождения. После совершения теракта он намеревался отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.